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UFC. Претендент на нокаут года: Чендлер молниеносно выключил свет Фергюсону. Видео
Что это было
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский боец UFC Майкл Чендлер (23-7) ярко выиграл своего соотечественника Тони Фергюсона (25-7) в рамках турнира UFC 274.
В начале второго раунда Майкл провел атаку ногой в подбородок соперника, отправив его в глубокий нокаут. Тони подняться не смог.
Видео нокаута:
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