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UFC. Претендент на нокаут года: Чендлер молниеносно выключил свет Фергюсону. Видео

Единоборства
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UFC. Претендент на нокаут года: Чендлер молниеносно выключил свет Фергюсону. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Американский боец UFC Майкл Чендлер (23-7) ярко выиграл своего соотечественника Тони Фергюсона (25-7) в рамках турнира UFC 274.

В начале второго раунда Майкл провел атаку ногой в подбородок соперника, отправив его в глубокий нокаут. Тони подняться не смог.

Видео нокаута:

Результаты других поединков вечера UFC 274

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В статье: UFC
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