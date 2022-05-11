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Макгрегор: Гэтжи - это настоящий клоун

Единоборства
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Ирландец высмеял бойца

Макгрегор: Гэтжи - это настоящий клоун

Фото: Het Financieele Dagblad

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Ирландский боец ММА Конор Макгрегор в очередной раз отреагировал на результат боя бразильца Чарльза Оливейры и американца Джастина Гэтжи, который проходил на турнире UFC 274. Уже в первом раунде бразилец заставил соперника сдаться, он провёл удушение.

"Настоящий клоун. Притворился спящим после того, как постучал, лол. Чудик", — написал Макгрегор в соцсетях, прикрепив фотографию сдачи Гэтжи в поединке с бразильцем.

Любопытно, что ранее Гэтжи говорил о планах отправить Макгрегора на пенсию.

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В статье: Конор Макгрегор
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