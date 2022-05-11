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Макгрегор: Гэтжи - это настоящий клоун
Ирландец высмеял бойца
Фото: Het Financieele Dagblad
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор в очередной раз отреагировал на результат боя бразильца Чарльза Оливейры и американца Джастина Гэтжи, который проходил на турнире UFC 274. Уже в первом раунде бразилец заставил соперника сдаться, он провёл удушение.
"Настоящий клоун. Притворился спящим после того, как постучал, лол. Чудик", — написал Макгрегор в соцсетях, прикрепив фотографию сдачи Гэтжи в поединке с бразильцем.
Любопытно, что ранее Гэтжи говорил о планах отправить Макгрегора на пенсию.
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