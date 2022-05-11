Макгрегор: Гэтжи - это настоящий клоун

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор в очередной раз отреагировал на результат боя бразильца Чарльза Оливейры и американца Джастина Гэтжи, который проходил на турнире UFC 274. Уже в первом раунде бразилец заставил соперника сдаться, он провёл удушение.

"Настоящий клоун. Притворился спящим после того, как постучал, лол. Чудик", — написал Макгрегор в соцсетях, прикрепив фотографию сдачи Гэтжи в поединке с бразильцем.

Любопытно, что ранее Гэтжи говорил о планах отправить Макгрегора на пенсию.