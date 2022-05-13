Представительница сборной Ирана по тяжелой атлетике исчезла на чемпионате мира

Экта Джамали исчезла во время чемпионата мира по тяжелой атлетике среди юниоров, который накануне завершился в Гераклионе (Греция). Об этом сообщает Iran Wire.

В категории до 87 кг Джамали получила серебряную награду.

Представители сборной заметили отсутствие Екты во время выступления других иранских тяжеловесов.

Президент Федерации тяжелой атлетики Ирана (IRIWF) Али Моради продолжает искать спортсменку в Греции.