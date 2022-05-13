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Представительница сборной Ирана по тяжелой атлетике исчезла на чемпионате мира
Спортсменку ищет лично президент местной федерации
Фото: static.prod.iranwire.com
Экта Джамали исчезла во время чемпионата мира по тяжелой атлетике среди юниоров, который накануне завершился в Гераклионе (Греция). Об этом сообщает Iran Wire.
В категории до 87 кг Джамали получила серебряную награду.
Представители сборной заметили отсутствие Екты во время выступления других иранских тяжеловесов.
Президент Федерации тяжелой атлетики Ирана (IRIWF) Али Моради продолжает искать спортсменку в Греции.
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Источник:XSport.ua
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