Год назад Дарья Билодид стала бронзовым призером Олимпиады-2020. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Белодид ровно год назад, 24 июля 2021 года стала бронзовым призером Олимпиады-2020. Соответствующий пост наша спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее украинка Бех-Романчук квалифицировалась в финал ЧМ-2022 по легкой атлетике.