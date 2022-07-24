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Год назад Дарья Билодид стала бронзовым призером Олимпиады-2020. Фото
Это было исторически
Украинская дзюдоистка Дарья Белодид ровно год назад, 24 июля 2021 года стала бронзовым призером Олимпиады-2020. Соответствующий пост наша спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее украинка Бех-Романчук
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