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UFC. Бой Порье и Ченлдера официально подтвержден
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12 ноября на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США) состоится бойцовский вечер, главным событием которого станет поединок между Дастином Порье (28-7) и Майклом Чендлером (23-7).
Его официально анонсировали в UFC.
Отметим, что Порье из последних шести поединков одержал победу в пяти, но досрочно проиграл Чарльзу Оливейре в крайнем бою.
Чендлер из последних четырех боев два выиграл (Ден Хукер, Тони Фергюсон) и два проиграл (Чарльз Оливейра, Джастин Гейджи).
Напомним, что ранее Диас
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