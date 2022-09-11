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UFC. Бой Порье и Ченлдера официально подтвержден

Единоборства
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UFC. Бой Порье и Ченлдера официально подтвержден

UA-Футбол
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12 ноября на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США) состоится бойцовский вечер, главным событием которого станет поединок между Дастином Порье (28-7) и Майклом Чендлером (23-7).

Его официально анонсировали в UFC.

Отметим, что Порье из последних шести поединков одержал победу в пяти, но досрочно проиграл Чарльзу Оливейре в крайнем бою.

Чендлер из последних четырех боев два выиграл (Ден Хукер, Тони Фергюсон) и два проиграл (Чарльз Оливейра, Джастин Гейджи).

Напомним, что ранее Диас задушил Фергюсона в главном поединке вечера UFC 279.

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В статье: Дастин Порье
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