UFC. Бой Порье и Ченлдера официально подтвержден

12 ноября на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США) состоится бойцовский вечер, главным событием которого станет поединок между Дастином Порье (28-7) и Майклом Чендлером (23-7).

Его официально анонсировали в UFC.

Отметим, что Порье из последних шести поединков одержал победу в пяти, но досрочно проиграл Чарльзу Оливейре в крайнем бою.

Чендлер из последних четырех боев два выиграл (Ден Хукер, Тони Фергюсон) и два проиграл (Чарльз Оливейра, Джастин Гейджи).