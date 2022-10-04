Поворознюк поздравил сборную Украины по ММА с победой на ЧЕ

Президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк поздравил сборную Украины с победой на чемпионате Европы по MMA.

Напомним, что сборные Украины по смешанным единоборствам ММА среди молодежи и взрослых стали лучшими на чемпионате Европы в Линьяно-Саббьядоро, проходившем с 27 сентября по 1 октября.

Наши ребята завоевали 19 наград (8 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых) среди 270 участников из 32 стран Европы.