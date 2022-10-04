Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Поворознюк поздравил сборную Украины по ММА с победой на ЧЕ
На связи
Фото: ФК Ингулец
Президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк поздравил сборную Украины с победой на чемпионате Европы по MMA.
Напомним, что сборные Украины по смешанным единоборствам ММА среди молодежи и взрослых стали лучшими на чемпионате Европы в Линьяно-Саббьядоро, проходившем с 27 сентября по 1 октября.
Наши ребята завоевали 19 наград (8 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых) среди 270 участников из 32 стран Европы.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ОК Південь: Мобилизованные россияне уже на юге, они не подготовлены и начали сдаваться в плен
- Динамо отправилось во Францию на матч Лиги Европы - Луческу взял 26 игроков
- Реал - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- Bellator 286. Питбуль успешно защитил чемпионский титул
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet