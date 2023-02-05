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Макгрегор проведет поединок с Чендлером
Никак не завершит карьеру
Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA
Ирландский боец Конор Макгрегор (22-6) проведет поединок против бывшего претендента на чемпионский пояс организации Майкла Чендлера (23-8).
Об этом сообщила глава UFC Дана Уайт.
Поначалу бойцы будут в роли тренеров команд в The Ultimate Fighter. В конце сезона они проведут очный бой.
Дата и место этого зрелища пока не известны.
Отметим, что последние два поединка Макгрегор проиграл в далеком 2021 году Дастину Порье. Ему же в 2022 году проиграл и Чендлер (правда однажды).
Напомним, что ранее Энтони Джошуа
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