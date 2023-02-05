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Макгрегор проведет поединок с Чендлером

Единоборства
(1 голосов)

Никак не завершит карьеру

Макгрегор проведет поединок с Чендлером

Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA

UA-Футбол
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Ирландский боец Конор Макгрегор (22-6) проведет поединок против бывшего претендента на чемпионский пояс организации Майкла Чендлера (23-8).

Об этом сообщила глава UFC Дана Уайт.

Поначалу бойцы будут в роли тренеров команд в The Ultimate Fighter. В конце сезона они проведут очный бой.

Дата и место этого зрелища пока не известны.

Отметим, что последние два поединка Макгрегор проиграл в далеком 2021 году Дастину Порье. Ему же в 2022 году проиграл и Чендлер (правда однажды).

Напомним, что ранее Энтони Джошуа получил нового соперника.

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В статье: Конор Макгрегор
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