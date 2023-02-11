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Жан Беленюк показал, как проводит субботний выходной. Фото
По домашнему
фото - НОК Украины
Украинский спортсмен, чемпион и серебряный призер Олимпийских игр Жан Беленюк поделился со своими поклонниками новым фото. Он показал фанатам, что предпочитает делать в выходной день. Соответствующий снимок он разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Стаховский
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