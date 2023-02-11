Жан Беленюк показал, как проводит субботний выходной. Фото

Украинский спортсмен, чемпион и серебряный призер Олимпийских игр Жан Беленюк поделился со своими поклонниками новым фото. Он показал фанатам, что предпочитает делать в выходной день. Соответствующий снимок он разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Стаховский рассказал о разводе с супругой.