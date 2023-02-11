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Жан Беленюк показал, как проводит субботний выходной. Фото

Единоборства
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Жан Беленюк показал, как проводит субботний выходной. Фото

фото - НОК Украины

UA-Футбол
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Украинский спортсмен, чемпион и серебряный призер Олимпийских игр Жан Беленюк поделился со своими поклонниками новым фото. Он показал фанатам, что предпочитает делать в выходной день. Соответствующий снимок он разместил на своей странице в Instagram.

Жан Беленюк показал, как проводит субботний выходной. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Стаховский рассказал о разводе с супругой.

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В статье: Жан Беленюк
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