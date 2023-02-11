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Стаховский расстался с женой-россиянкой

Теннис
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Стаховский расстался с женой-россиянкой

Фото: instagram.com/stako_s

UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о разводе с женой, имеющей паспорт россии. Его слова цитирует Ukrainian Witness:

– Твоя жена из Сибири?

– Да, Кемерово.

– Вы разошлись на фоне того, что ты пошел воевать?

– Да. Война ускорила это. Она ускорила процессы взаимопонимания. Показала белое и черное. Здесь ты жив, или ты мертв. Или еще бывает ранен. Здесь нет такого, что можно сделать какую-нибудь политику, каким-то образом договориться. Всё очень просто и очень страшно иногда.

– Не сожалеешь о таком решении?

– Сожалею о детях. Я всю жизнь был уверен, что никогда такого поступка не совершу. Здесь мне с какой-то стороны стыдно, потому что это будет самый большой удар для моих детей, – сказал он.

Напомним, что ранее Стаховский и Свитолина провели благотворительный детский турнир.

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В статье: Сергей Стаховский
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