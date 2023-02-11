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Стаховский расстался с женой-россиянкой
Такое у нас настоящее
Фото: instagram.com/stako_s
Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о разводе с женой, имеющей паспорт россии. Его слова цитирует Ukrainian Witness:
– Твоя жена из Сибири?
– Да, Кемерово.
– Вы разошлись на фоне того, что ты пошел воевать?
– Да. Война ускорила это. Она ускорила процессы взаимопонимания. Показала белое и черное. Здесь ты жив, или ты мертв. Или еще бывает ранен. Здесь нет такого, что можно сделать какую-нибудь политику, каким-то образом договориться. Всё очень просто и очень страшно иногда.
– Не сожалеешь о таком решении?
– Сожалею о детях. Я всю жизнь был уверен, что никогда такого поступка не совершу. Здесь мне с какой-то стороны стыдно, потому что это будет самый большой удар для моих детей, – сказал он.
Напомним, что ранее Стаховский и Свитолина
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