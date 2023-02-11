Свитолина и Стаховский провели благотворительный турнир для детей. Фото

Украинские теннисисты Элина Свитолина и Сергей Стаховский провели благотворительный детский турнир в рамках Фонда имени нашей титулованной спортсменки. Фото с соответствующего инвента Элина разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Новак Джокович оформил заявку на выезд в США.