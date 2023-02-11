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Свитолина и Стаховский провели благотворительный турнир для детей. Фото

Теннис
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Очень хорошее дело

Свитолина и Стаховский провели благотворительный турнир для детей. Фото

Фото: twitter.com/ElinaSvitolina

UA-Футбол
Новина українською

Украинские теннисисты Элина Свитолина и Сергей Стаховский провели благотворительный детский турнир в рамках Фонда имени нашей титулованной спортсменки. Фото с соответствующего инвента Элина разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Новак Джокович оформил заявку на выезд в США.

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В статье: Элина Свитолина Сергей Стаховский
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