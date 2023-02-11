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Свитолина и Стаховский провели благотворительный турнир для детей. Фото
Очень хорошее дело
Фото: twitter.com/ElinaSvitolina
Украинские теннисисты Элина Свитолина и Сергей Стаховский провели благотворительный детский турнир в рамках Фонда имени нашей титулованной спортсменки. Фото с соответствующего инвента Элина разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Новак Джокович
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