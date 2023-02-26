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Bellator 291. Амосов решением судей победил Сторли и защитил чемпионский титул. ВИДЕО
Фантастический поединок
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 25 на 26 февраля в Дублине (Ирландия) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 291.
Его главным событием стал поединок чемпиона полусреднего веса украинца Ярослава Амосова (27-0) против американца Логана Сторли (14-2).
Весь бой прошел под абсолютную диктовку нашего спортсмена, тотально доминировавшего на ринге. Фантастическим образом дожив до завершения поединка (в третьем раунде Сторли получил рассечение под правым глазом) американец единогласным решением судей (50–45, 50–45, 50–45) проиграл украинскому бойцу.
Это первая удачная защита чемпионского титула от Амосова.
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