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Дарья Белодид поздравила всех верующих со светлым праздником Пасхи. Фото

Единоборства
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Искреннее поздравление

Дарья Белодид поздравила всех верующих со светлым праздником Пасхи. Фото

International Judo Federation

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Белодид поздравила всех верующих со светлым праздником Пасхи. Соответствующее обращение наша спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.

Дарья Белодид поздравила всех верующих со светлым праздником Пасхи. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Марта Костюк заявила о помолвке.

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В статье: Дарья Белодед
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