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Дарья Белодид поздравила всех верующих со светлым праздником Пасхи. Фото
Искреннее поздравление
International Judo Federation
Украинская дзюдоистка Дарья Белодид поздравила всех верующих со светлым праздником Пасхи. Соответствующее обращение наша спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Марта Костюк
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