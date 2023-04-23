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Украина назвала состав на чемпионат мира по дзюдо

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Украина назвала состав на чемпионат мира по дзюдо

narodna-pravda.ua

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по дзюдо назвала состав на чемпионат мира 2023, который в этом году пройдет в Дохе (Катар) с 7 по 14 мая.

На мундиаль поедут 14 спортсменов, выступающих почти во всех весовых категориях.

В состав мужской команды вошли: Артем Лесюк, Дильшот Халматов (60 кг), Богдан Ядов (66 кг), Владислав Казимиров (73 кг), Геворг Манукян (81 кг), Артем Бубир (90 кг), Антон Савицкий (100 кг), Евгений Балевский (свыше 100 кг).

Женщины будут представлены следующим образом: Мария Буек (48 кг), Дарья Билодид (57 кг), Юлия Гребеножко (63 кг), Елизавета Литвиненко, Юлия Курченко (78 кг), Руслана Булавина (свыше 78 кг).

Напомним, что ранее Дарья Билодид покорила болельщиков новым платьем.

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В статье: сборная Украины по дзюдо чемпионат мира по дзюдо
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