Конор Макгрегор хочет стать тренером в UFC

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о своей тренерской работе.

"Тренировать других? Моё время пришло. Я заряжен вернуться, такие предложения не могу не принимать. И вообще, когда погружаюсь в роль тренера, я и ввёл тренировки по боксу. Это было ещё много лет назад. Когда я тренирую других, это помогает мне с техникой, помогает то, что я кого-то учу. И я становлюсь лучше. Так что это взаимный процесс", – сказал Макгрегор.

Напомним, в середине декабря 2022 года стало известно, что Макгрегор выбыл из обновлённого рейтинга UFC. До этого в промоушене Даны Уайта он занимал 14-е место в весе до 155 фунтов.