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Конор Макгрегор хочет стать тренером в UFC

Единоборства
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Он считает, что его час настал

Конор Макгрегор хочет стать тренером в UFC

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о своей тренерской работе.

"Тренировать других? Моё время пришло. Я заряжен вернуться, такие предложения не могу не принимать. И вообще, когда погружаюсь в роль тренера, я и ввёл тренировки по боксу. Это было ещё много лет назад. Когда я тренирую других, это помогает мне с техникой, помогает то, что я кого-то учу. И я становлюсь лучше. Так что это взаимный процесс", – сказал Макгрегор.

Напомним, в середине декабря 2022 года стало известно, что Макгрегор выбыл из обновлённого рейтинга UFC. До этого в промоушене Даны Уайта он занимал 14-е место в весе до 155 фунтов.

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В статье: Конор Макгрегор
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