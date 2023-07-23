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Билодид получила огромный букет от неизвестного для фанатов поклонника. Фото
Болельщики многое не знают
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка получила от поклонника (имя которого до сих пор не известно на широкую общественность) большой букет роз. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Билодид
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