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Билодид получила огромный букет от неизвестного для фанатов поклонника. Фото

Единоборства
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Болельщики многое не знают

Билодид получила огромный букет от неизвестного для фанатов поклонника. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка получила от поклонника (имя которого до сих пор не известно на широкую общественность) большой букет роз. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.

Билодид получила огромный букет от неизвестного для фанатов поклонника. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Билодид трогательно поздравила отца с днем рождения.

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В статье: Дарья Билодид
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