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Экс-чемпион UFC готов возобновить карьеру
Сейчас бойцу более 50 лет
Экс-чемпион UFC и член Зала славы лиги Даны Уайта Пэт Милетич принял решение вернуться в смешанные единоборства. По информации издания MMA Junkie, прославленный боец проведёт поединок с соотечественником Майком Джексоном. Бой состоится на турнире промоушена Caged Aggression 14 октября.
В настоящий момент Милетичу 55 лет, Джексону сейчас 38 лет.
В общей сложности за время карьеры в смешанных единоборствах Пэт провёл 38 поединков, в которых добыл 29 побед (пять нокаутом), потерпел семь поражений, ещё два боя с его участием завершились вничью.
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