  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Экс-чемпион UFC готов возобновить карьеру
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-чемпион UFC готов возобновить карьеру

Единоборства
(1 голосов)

Сейчас бойцу более 50 лет

Экс-чемпион UFC готов возобновить карьеру

Новина українською

Экс-чемпион UFC и член Зала славы лиги Даны Уайта Пэт Милетич принял решение вернуться в смешанные единоборства. По информации издания MMA Junkie, прославленный боец проведёт поединок с соотечественником Майком Джексоном. Бой состоится на турнире промоушена Caged Aggression 14 октября.

В настоящий момент Милетичу 55 лет, Джексону сейчас 38 лет.

В общей сложности за время карьеры в смешанных единоборствах Пэт провёл 38 поединков, в которых добыл 29 побед (пять нокаутом), потерпел семь поражений, ещё два боя с его участием завершились вничью.

По теме
yellow-arrow
Джейк Пол готов провести бой с Конором Макгрегором
yellow-arrow
Билодид получила огромный букет от неизвестного для фанатов поклонника. Фото
yellow-arrow
Дарья Белодид трогательно поздравила отца с днем рождения. Фото
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дана Уайт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде