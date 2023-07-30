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Гейджи выключил свет Порье в поединке-реванше. Видео молниеносного нокаута
Это была вспышка
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 29 на 30 июля в Солт-Лейк-Сити (США) состоялся турнир UFC 291, главным событием которого стал матч-реванш между Дастином Порье (29-8) на Джастином Гейджи (25-4) в весовой категории. 70,3 кг.
Первый поединок между бойцами в 2018 году завершился победой Порье ТКО в 4-м раунде. В этот раз на кону стояло звание потенциального претендента на чемпионский титул.
Почти с самого начала встречи Джастин захватил инициативу, пару раз потряс оппонента мощной левой. Во втором раунде Гейджи провел мощный удар ногой в голову и молниеносно нокаутировал соперника. Рефери остановил бой.
Это уже вторая победа для Джастина в этом году. В апреле он одолел Рафаэля Физиева решением большинства судей.
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