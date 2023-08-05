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Билодид: Безграничная благодарность нашим воинам за то, что защищают нашу Родину. Фото

Единоборства
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Золотые слова

Билодид: Безграничная благодарность нашим воинам за то, что защищают нашу Родину. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид после удачного выступления на Мастерсе в Будапеште (Венгрия), где она завоевала бронзовую награду, поблагодарила воинов Вооруженных сил Украины за защиту нашего государства. Соответствующий пост спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Анна Рыкун стала чемпионкой Европы по классическому жиму лежа.

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В статье: Дарья Билодид
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