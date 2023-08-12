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Билодид с самого утра берется за тренировку. Фото
Украинка набирает форму
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка с самого утра в субботу, 12 августа проводит тренировки. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее Ольга Харлан
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