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Билодид с самого утра берется за тренировку. Фото

Единоборства
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Украинка набирает форму

Билодид с самого утра берется за тренировку. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка с самого утра в субботу, 12 августа проводит тренировки. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.

Билодид с самого утра берется за тренировку. Фото - изображение 1

Напомним, ранее Ольга Харлан была признана лучшей спортсменкой месяца.

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В статье: Дарья Билодид
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