Билодид получает тысячи цветов, неизвестный обществу поклонник вплотную занялся спортсменкой. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид ошеломила своих поклонников новым фото. Наша спортсменка получила от неизвестного (для окружающих) поклонника большие букеты цветов. Соответствующий снимок Дарья разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что субботнее утро Билодид начала с тренировки.