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Билодид поблагодарила Загреб за проведение этапа Гран-при. Фото
Результативные соревнования для спортсменки
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка поблагодарила хорватский Загреб за проведение очередного этапа Гран-при. Соответствующий пост Дарья разместила на своей странице в Instagram.
"Спасибо, Загреб. В этот раз бронзовая медаль на Гран-при" – написала Билодид.
Напомним, что кроме бронзы Дарьи в актив украинской команды золото записал Дельшот Халматов.
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