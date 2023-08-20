Билодид поблагодарила Загреб за проведение этапа Гран-при. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка поблагодарила хорватский Загреб за проведение очередного этапа Гран-при. Соответствующий пост Дарья разместила на своей странице в Instagram.

"Спасибо, Загреб. В этот раз бронзовая медаль на Гран-при" – написала Билодид.

Напомним, что кроме бронзы Дарьи в актив украинской команды золото записал Дельшот Халматов.