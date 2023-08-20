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Билодид поблагодарила Загреб за проведение этапа Гран-при. Фото

Единоборства
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Результативные соревнования для спортсменки

Билодид поблагодарила Загреб за проведение этапа Гран-при. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка поблагодарила хорватский Загреб за проведение очередного этапа Гран-при. Соответствующий пост Дарья разместила на своей странице в Instagram.

"Спасибо, Загреб. В этот раз бронзовая медаль на Гран-при" – написала Билодид.

Напомним, что кроме бронзы Дарьи в актив украинской команды золото записал Дельшот Халматов.

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В статье: Дарья Билодид
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