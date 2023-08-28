Дом президента UFC пытались ограбить

Президент UFC Дана Уайт сообщил о попытке взлома своего дома, находящегося в городе Левант (штат Мэн, США).

"Этот придурок пытался выбить мою входную дверь в Леванте, штат Мэн. Я заплачу $ 2500 первому человеку, который сообщит полиции, кто он", — написал Уайт в социальных сетях, опубликовав фото злоумышленника, попавшее на камеру видеонаблюдения.

В этот момент Уайт, не присутствовавший на турнире UFC Fight Night 225 в Сингапуре, находился внутри дома с семьёй.