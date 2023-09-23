Украинский спортсмен, олимпийский чемпион 2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк проиграл в матче 1/8 финала чемпионата мира 2023.

Соревнования проходят в сербском Белграде. После уверенного старта на мундиале победой над американцем Заком Браунгелем (5-1), в следующем поединке Жан проиграл лидеру мирового рейтинга турку Али Дженгизу. Счет схватки 3-1.

Беленюк сохраняет шансы на борьбу за медали чемпионата мира. Для этого ему нужно, чтобы Дженгиз дошел до финала мундиаля. В случае, если это произойдет, Жан сможет не только бороться за пьедестал почета в утешительных схватках, но и за олимпийскую лицензию.