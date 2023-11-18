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Беленюк поддержал Амосова после первого поражения в карьере. Фото

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Беленюк поддержал Амосова после первого поражения в карьере. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Народный депутат Украины, золотой и серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Жан Беленюк поддержал своего соотечественника, бойца Bellator Ярослава Амосова (27-1) после поражения в поединке против Джейсона Джексона (16-4). Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Беленюк поддержал Амосова после первого поражения в карьере. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Фьюри рассказал, что планирует сделать с титулами Усика.

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