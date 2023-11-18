Беленюк поддержал Амосова после первого поражения в карьере. Фото

Народный депутат Украины, золотой и серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Жан Беленюк поддержал своего соотечественника, бойца Bellator Ярослава Амосова (27-1) после поражения в поединке против Джейсона Джексона (16-4). Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Фьюри рассказал , что планирует сделать с титулами Усика.