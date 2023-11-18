Единоборства
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Беленюк поддержал Амосова после первого поражения в карьере. Фото
Хорошие слова
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Народный депутат Украины, золотой и серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Жан Беленюк поддержал своего соотечественника, бойца Bellator Ярослава Амосова (27-1) после
Напомним, что ранее Фьюри
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