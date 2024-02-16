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Конора Макгрегора чаще всего проверяли на допинг в UFC

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Конора Макгрегора чаще всего проверяли на допинг в UFC

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор стал самым проверяемым на допинг бойцом в составе UFC с тех пор, как промоушен отказался от сотрудничества с USADA (U.S. Anti-Doping Agency). Об этом информирует The Sun.

В настоящий момент UFC сотрудничает с Drug Free Sport. С 1 января 2024 года, Конор трижды проверялся на допинг – больше, чем кто-либо другой в лиге Даны Уайта. Дрикус дю Плесси и Шон Стрикленд проверялись два раза.

Конор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

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Конор Макгрегор
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