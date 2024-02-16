Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конора Макгрегора чаще всего проверяли на допинг в UFC
Ирландец готовится к возвращению в октагон
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор стал самым проверяемым на допинг бойцом в составе UFC с тех пор, как промоушен отказался от сотрудничества с USADA (U.S. Anti-Doping Agency). Об этом информирует The Sun.
В настоящий момент UFC сотрудничает с Drug Free Sport. С 1 января 2024 года, Конор трижды проверялся на допинг – больше, чем кто-либо другой в лиге Даны Уайта. Дрикус дю Плесси и Шон Стрикленд проверялись два раза.
Конор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.
Популярное сейчас
- Шахтер играет вничью, Трубин побеждает, у Ворсклы новый игрок, а у Кристал Пэлас – новый тренер. Главные новости за 15 февраля
- Хацкевич подписал в польский Заглембе еще двух украинцев
- Гаттузо: Мы потеряли победу. Я не могу прийти с улыбкой, словно мы выиграли
- ЧЕ-2024 по борьбе. Жан Беленюк принес вторую медаль для сборной Украины
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО