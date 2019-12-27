Молодежный чемпионат мира-2020. Сборная США добыла свою первую победу в матче с Германией

В очередном матче группового раунда молодёжного чемпионата мира по хоккею сборная США обыграла команду Германии.

Немцы первыми открыли счёт, на что американцы ответили голами Джордана Харриса и Зака Джонса.

Уже во втором периоде Петерка оформил дубль, снова отличившись в большинстве, а спустя шесть минут Доминик Бокк вывел Германию вперёд. Спустя некоторое время Шейн Пинто восстановил равновесие, а затем Кёртис Холл вернул лидерство гостям. В третьем периоде преимущество американцев укрепили Бобби Бринк и Оливер Вальстрём.

Немцы провели первый матч на турнире, а сборная США ранее уступила Канаде со счётом 4:6.

U20 ЧМ-2020. Группа B. 27 декабря

Германия U20 3:6 США U20

Шайбы: 1:0 Петерка (Штюцле, Бокк) – 02:32' (5x4) 1:1 Харрис (Зеграс, Калиев) – 07:04' (5x5) 1:2 Джонс (Зеграс, Пинто) – 18:37' (5x5) 2:2 Петерка (Зайдер) – 22:53' (5x4) 3:2 Бокк (Шюц, Райхель) – 28:36' (5x5) 3:3 Пинто (Зеграс, Миллер) – 34:16' (5x5) 3:4 Холл (Зеграс, Пивонька) – 38:31' (5x5) 3:5 Бринк (Робертсон, Вальстрём) – 47:18' (5x4) 3:6 Вальстрём (Пинто) – 50:51' (5x5)