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НХЛ. Сан-Хосе разгромно побеждает Филадельфию, Торонто минимально уступает Рейнджерс

Хоккей
(1 голосов)

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Сан-Хосе разгромно побеждает Филадельфию, Торонто минимально уступает Рейнджерс
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:

"Даллас" - "Колорадо"

3 - 2 после Б (1-0; 0-1; 1-0; 0-0; 2-0)

"Каролина" - "Вашингтон"

6 - 4 (1-0; 3-2; 2-2)

"Питтсбург" - "Нэшвилл"

6 - 4 (3-0; 1-3; 2-1)

"Тампа-Бэй" - "Монреаль"

5 - 4 (1-2; 3-1; 1-1)

"Торонто" - "Рейнджерс"

4 - 5 после ОТ (1-2; 1-2; 2-0; 0-1)

"Флорида" - "Детройт"

5 - 4 (1-2; 3-1; 1-1)

"Ванкувер" - "Лос-Анджелес"

3 - 2 (2-0; 0-1; 1-1)

"Вегас" - "Аризона"

4 - 1 (2-1; 2-0; 0-0)

"Сан-Хосе" - "Филадельфия"

6 - 1 (1-0; 2-0; 3-1)

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В статье: "Рэдинг"
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