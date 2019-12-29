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НХЛ. Сан-Хосе разгромно побеждает Филадельфию, Торонто минимально уступает Рейнджерс
Результаты тура НХЛ
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:
"Даллас" - "Колорадо"
3 - 2 после Б (1-0; 0-1; 1-0; 0-0; 2-0)
"Каролина" - "Вашингтон"
6 - 4 (1-0; 3-2; 2-2)
"Питтсбург" - "Нэшвилл"
6 - 4 (3-0; 1-3; 2-1)
"Тампа-Бэй" - "Монреаль"
5 - 4 (1-2; 3-1; 1-1)
"Торонто" - "Рейнджерс"
4 - 5 после ОТ (1-2; 1-2; 2-0; 0-1)
"Флорида" - "Детройт"
5 - 4 (1-2; 3-1; 1-1)
"Ванкувер" - "Лос-Анджелес"
3 - 2 (2-0; 0-1; 1-1)
"Вегас" - "Аризона"
4 - 1 (2-1; 2-0; 0-0)
"Сан-Хосе" - "Филадельфия"
6 - 1 (1-0; 2-0; 3-1)
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