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Донбасс разгромил Ледяных Волков

Хоккей
(1 голосов)

Хозяева не смогли забросить шайбу престижа

Донбасс разгромил Ледяных Волков
Новина українською

16 января, в Киеве матчем между местными "Ледяными Волками" и "Донбассом" завершился 28 тур чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Уже на 6-й минуте матча гости открыли счёт, однако, дальше "Волки" собрались и не позволили дончанам ещё раз отличиться в своих воротах.

Вновь распечатать владения Никиты Петленко "Донбассу" удалось в первой пятиминутке второго периода - отличится Никита Милехин. Но, как и в первой двадцатиминутке, эта шайба оказалась единственной во втором периоде.

В заключительном отрезке встречи дончане ещё трижды прошили Никиту Петленко, установив окончательный счёт на табло 5:0 в свою пользу.

"Ледяные Волки" – "Донбасс" 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) ХК Ледяные Волки
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