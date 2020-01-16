Донбасс разгромил Ледяных Волков

16 января, в Киеве матчем между местными "Ледяными Волками" и "Донбассом" завершился 28 тур чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Уже на 6-й минуте матча гости открыли счёт, однако, дальше "Волки" собрались и не позволили дончанам ещё раз отличиться в своих воротах.

Вновь распечатать владения Никиты Петленко "Донбассу" удалось в первой пятиминутке второго периода - отличится Никита Милехин. Но, как и в первой двадцатиминутке, эта шайба оказалась единственной во втором периоде.

В заключительном отрезке встречи дончане ещё трижды прошили Никиту Петленко, установив окончательный счёт на табло 5:0 в свою пользу.

"Ледяные Волки" – "Донбасс" 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)