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Кременчуг разгромил Динамо

Хоккей
(1 голосов)
Кременчуг разгромил Динамо
Новина українською

22 января, состоялся матч регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в рамках которого лидер турнирной таблицы "Кременчук" принимал аутсайдера МХК "Динамо".

Матч хозяева площадки начали очень уверенно, сходу навязав харьковчанам свою игру, не позволяя им выходить даже в редкие атаки на ворота Вячеслава Новицкого. Еще до экватора периода это дало свои плоды - сначала Владислава Вязовова прошил Владислав Грицких, а спустя 10 минут вторую шайбу забросил Иван Савченко.

Дальше "динамовцы" немного выровняли свою игру, но за две минуты до первой сирены Иван Савченко и Николай Киселёв довели счет до 4:0 на табло и завладели комфортным преимуществом для свой команды.

Второй период полностью повторил события первого - "горожане" много атаковали, а "Динамо" было вынуждено обороняться. Таким образом по ходу второй двадцатиминутки еще две шайбы забросил Иван Савченко, а также голом отметился Николай Киселёв, сделав счет 7:0 и сняв вопросы о победителе матча.

В заключительном отрезке встречи хозяева только подтвердили статус лидера чемпионата, отправив в ворота харьковчан еще 6 шайб.

"Кременчук" — МХК "Динамо" 13:0 (4:0, 3:0, 6:0)

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В статье: ХК Кременчуг МХК Динамо Харьков
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