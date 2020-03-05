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НХЛ. Филадельфия обыграла Вашингтон, победы Калгари и Анахайма
В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.
Вашингтон – Филадельфия – 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)
Калгари – Коламбус – 3:2 (0:2, 0:0, 2:0)
Колорадо – Анахайм – 3:4 (2:2, 0:1, 1:0)
Ванкувер – Аризона – 2:4 (0:1, 0:0, 2:3)
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