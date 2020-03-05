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НХЛ. Филадельфия обыграла Вашингтон, победы Калгари и Анахайма

Хоккей
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В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.

НХЛ. Филадельфия обыграла Вашингтон, победы Калгари и Анахайма
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Вашингтон – Филадельфия – 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

Калгари – Коламбус – 3:2 (0:2, 0:0, 2:0)

Колорадо – Анахайм – 3:4 (2:2, 0:1, 1:0)

Ванкувер – Аризона – 2:4 (0:1, 0:0, 2:3)

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В статье: НХЛ Вашингтон Кэпиталз
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