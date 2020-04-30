В НХЛ не готовы назвать дату возобновления сезона

Накануне в российских СМИ появилась информация, что НХЛ возобновит сезон 1 июля, а к тренировкам хоккеисты приступят за месяц до рестарта.

НХЛ совместно с профсоюзом игроком после заседания совместного комитета по возобновлению сезона опровергла эту информацию.

"Точная дата второй фазы, во время которой игрокам разрешат заниматься в клубных тренировочных центрах небольшими группами, еще не определена.

Однако при условии, что положение дел будет и дальше развиваться в благоприятном направлении, а также отдавая себе отчет в том, что ситуация может складываться по-разному в различных городах, мы полагаем, что вторая фаза может начать действовать с середины или во второй половине мая.

Непосредственные указания, которыми смогут руководствоваться хоккеисты и сотрудники команд, будут доведены до их сведения к этому времени. Пока же мы рассчитываем, что они продолжат следовать рекомендациям от 12 марта, когда сезон был приостановлен", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте НХЛ.

Сезон в НХЛ из-за пандемии коронавируса приостановлен с 12 марта.