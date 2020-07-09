НХЛ. Нью-Джерси получили нового главного тренера

Официальный сайт клуба Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси Дэвилз" сообщает о назначении нового главного тренера для команды. Им стал 60-летний специалист, бывший наставник сборной Канады Линди Рафф.

В этом сезоне новый глава коллектива успел поработать ассистентом в клубе "Рейнджерс", а за плечами имеет опыт работы в "Баффало" и "Далласе".

Линди Рафф стал 19-м тренером "Дэвилз".

Напомним, что ранее сообщалось о завершении сезона НХЛ в октябре.