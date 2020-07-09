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НХЛ. Нью-Джерси получили нового главного тренера

Хоккей
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Пополнение в коллективе

НХЛ. Нью-Джерси получили нового главного тренера
UA-Футбол
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Официальный сайт клуба Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси Дэвилз" сообщает о назначении нового главного тренера для команды. Им стал 60-летний специалист, бывший наставник сборной Канады Линди Рафф.

В этом сезоне новый глава коллектива успел поработать ассистентом в клубе "Рейнджерс", а за плечами имеет опыт работы в "Баффало" и "Далласе".

Линди Рафф стал 19-м тренером "Дэвилз".

Напомним, что ранее сообщалось о завершении сезона НХЛ в октябре.

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В статье: НХЛ Нью-Джерси Дэвилз
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