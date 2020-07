НХЛ представила расписание рестарта сезона

Сезон в НХЛ возобновится в Торонто 1 августа в 19:00 по киевскому времени матчем квалификации Кубка Стэнли между Рейнджерс и Каролиной.

Перед основным розыгрышем Кубка Стэнли 16 клубов в сериях до трех побед разыграют 8 путевок в первый раунд плей-офф.

Полное расписание рестарта сезона 2019-2020.

Перед стартом квалификации Кубка Стэнли все участники рестарта сезона с 28 по 30 июля проведут по одному контрольному матчу.

