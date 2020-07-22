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Нью-Йорк Айлендерс продал права на название новой арены за $ 275 млн

Хоккей
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Название арены будет сохраняться 20 лет

Нью-Йорк Айлендерс продал права на название новой арены за $ 275 млн
Новина українською

Клуб Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Айлендерс" продал права на название своей новой арены, которая сейчас находится в стадии строительства. По информации североамериканских СМИ, швейцарскому финансовому холдингу UBS пришлось заплатить "островитянам" $ 275 млн за 20 лет прав на название.

Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы "Оттава Сенаторз", "Детройт Ред Уингз", "Баффало Сэйбрз", "Нью-Джерси Дэвилз", "Лос-Анджелес Кингз", "Сан-Хосе Шаркс" и "Анахайм Дакс".

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В статье: Нью-Йорк Айлендерс
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