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Днепр ещё на сезон сохранил Жвачкина

Хоккей
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В регулярном чемпионате форвард набрал 25 очков результативности

Днепр ещё на сезон сохранил Жвачкина
Новина українською

Нападающий Андрей Жвачкин продолжит выступать в херсонском "Днепре" и поможет команде в решающих матчах плей-офф и юбилейном сезоне УХЛ. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ со ссылкой Instagram-аккаунт клуба.

Воспитанник "Ермака" в сезоне 2019/20 сыграл в 26 матчах "регулярки" и набрал 25 (7+18) очков при показателе полезности +22.

В 1/4 финала плей-офф Жвачкин в двух матчах заработал 5 (2+3) результативных баллов.

Полуфиналы и финал плей-офф сезона-2019/20 УХЛ стартуют 1 сентября.

Напомним, что этим летом наставник "Днепра" Дмитрий Пидгурский также назначен главным тренером молодёжной сборной Украины.

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В статье: УХЛ ХК Днепр (Херсон) Андрей Жвачкин
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Источник:
УХЛ
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