В НХЛ не обнаружено случаев заражение коронавирусом

В "твиттере" Национальной хоккейной лиги опубликовано заявление о результатах тестирования игроков на коронавирус во время третьей фазы возобновления чемпионата.

Сообщается, что по состоянию на понедельник, 27 июля, более 800 хоккеистов отчитались на этой неделе в тренировочных лагерях своих клубов об участии в мероприятиях третьей фазы. В этой группе игроков было проведено 4256 тестов на COVID-19. В результате ни один из тестов не дал положительный результат на наличие COVID-19.

Из-за пандемии коронавируса сезон в НХЛ был прерван. Игры возобновятся 1 августа, но организаторы решили не доигрывать регулярный чемпионат. С этого дня стартуют квалификационные матчи Кубка Стэнли. "Тампа" в квалификации сыграет в круговом турнире с "Бостон Брюинз", "Вашингтон Кэпиталз" и "Филадельфией Флайерз". С помощью квалификации будет определён порядок посева в первом раунде плей-офф.