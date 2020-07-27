  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. В НХЛ не обнаружено случаев заражение коронавирусом
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В НХЛ не обнаружено случаев заражение коронавирусом

Хоккей
(1 голосов)

В тестировании приняли участие более 800 хоккеистов

В НХЛ не обнаружено случаев заражение коронавирусом
Новина українською

В "твиттере" Национальной хоккейной лиги опубликовано заявление о результатах тестирования игроков на коронавирус во время третьей фазы возобновления чемпионата.

Сообщается, что по состоянию на понедельник, 27 июля, более 800 хоккеистов отчитались на этой неделе в тренировочных лагерях своих клубов об участии в мероприятиях третьей фазы. В этой группе игроков было проведено 4256 тестов на COVID-19. В результате ни один из тестов не дал положительный результат на наличие COVID-19.

Из-за пандемии коронавируса сезон в НХЛ был прерван. Игры возобновятся 1 августа, но организаторы решили не доигрывать регулярный чемпионат. С этого дня стартуют квалификационные матчи Кубка Стэнли. "Тампа" в квалификации сыграет в круговом турнире с "Бостон Брюинз", "Вашингтон Кэпиталз" и "Филадельфией Флайерз". С помощью квалификации будет определён порядок посева в первом раунде плей-офф.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...