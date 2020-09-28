  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Донбасс в овертайме обыграл Днепр
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Донбасс в овертайме обыграл Днепр

Хоккей
(1 голосов)

Дончане повели в полуфинальной серии

Донбасс в овертайме обыграл Днепр
Новина українською

В Херсоне состоялся третий матч полуфинальной серии плей-офф УХЛ, в котором "Днепр" принимал "Донбасс".

Первая игра дома зарядила подопечных Дмитрия Пидгурского на матч, и после нервного безголевого первого периода трибуны помогли "щукам" забить дважды. Правда, оба раза команда Сергея Витреа быстро восстанавливала статус-кво, как во втором, так и в третьем периодах.

Основное время матча завершилось вничью – 2:2, а первый овертайм продлился до конца 9-й минуты. Победную шайбу забросил Евгений Монс.

Полуфинал плей-офф УХЛ, третий матч:

"Днепр" – "Донбасс" 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

"Донбасс" впервые вышел вперед в этой полуфинальной серии и вернул себе преимущество домашнего льда. Уже 29 сентября соперники вновь сыграют на херсонском "Фарорите", а затем серия переедет в Дружковку.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ХК Донбасс (Донецк) ХК Днепр (Херсон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...