Кременчук на последних минутах вырвал победу у Белого Барса

В матче 7-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги Париматч, "Белый Барс" принимал "Кременчук".

В первом периоде хозяева площадки были более активными и на уже на 20-й секунде встречи забросили первую шайбу. Кременчужане уступали в счете вплоть до конца периода. За три минуты до сирены свой момент реализовал Александр Коробов. Так что на перерыв команды ушли с равным счетом на табло.

Во второй двадцатиминутке "горожане" при большинстве соперника смогли выйти вперед. Несмотря на то, что белоцерковцы все силы бросили, чтобы отыграть пропущенный гол, гости не позволили им сравнять счёт.

Однако, в заключительном отрезке матча белоцерковцы организовали контратаку и все-таки сумели сделать счёт 2:2.

После пропущенной шайбы "горожане" вновь активизировались и через 4 минуты смогли забросить и установить окончательный счет на табло.

"Белый Барс" - "Кременчук" 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 Даниленко (Благой, Мороз), 00:21; 1:1 Коробов (Яковлев, Дубинин), 15:08; 1:2 Киселев (Серанов, меньш.), 25:20; 2:2 Грабовецкий (Мороз, Даниленко), 51:30; 2:3 Хришпенц (Волков), 55:17;