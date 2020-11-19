Днепр разгромил Белый Барс в девятом туре УХЛ

Сегодня, 19 ноября, в Белой Церкви состоялся очередной поединок 9-го тура регулярного чемпионата УХЛ Париматч между местным "Белым Барсом" и херсонским "Днепром".

Матч команды начали достаточно осторожно. Первую шайбу болельщики увидели только на экваторе первой двадцатиминутки.

После пропущенной шайбы "Белый Барс" заметно оживился и стал активнее действовать в зоне противника, но снова пропустили.

Второй период "щуки" вновь начали с заброшенной шайбы - на этот раз голом отличился Швецов. И после третьего пропущенного гола белоцерковцы смоли отыграться.

Однако, заброшенная шайба не помогла "барсам" собраться и во второй половине периода "Днепр" еще 4 раза смог прошить Кучера. В свою очередь, "барсы" смогли только еще раз расписаться в воротах Петрова - отличился юный Койда.

В заключительном отрезке встречи херсонцы немного сбавили результативные обороты, но все же довели счет до разгромного. До финальной сирены подопечные Пидгурского еще раз отличились в воротах противника, установив окончательный счет 2:8 на табло.

"Белый Барс" - "Днепр" 2:8 (0:2, 2:5, 0:1)