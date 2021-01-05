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Донбасс дожал Краматорск в третьем периоде и выиграл матч
Хозяева взяли верх
Сегодня, 5 января, в рамках 23 тура регулярного чемпионата УХЛ Париматч состоялся первый поединок в 2021 году - "Донбасс" принимал "Краматорск".
"Донбасс" - "Краматорск" 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Команды первые 20 минут играли в открытый хоккей, но забросить им так и не удалось.
Открыть счет заброшенным шайбам первыми смогли дончане на 28 секунде 2 периода, но "Краматорск" не опустил руки и спустя 13 минут сравнял счет. На перерыв команды снова ушли при равном счете - 1:1.
При абсолютно равной игре команды провели первые 10 минут третьего периода, а потом дончанам удалось "дожать" своего противника и заставить "Краматорск" посыпаться. За три с половиной минуты "Донбасс" трижды прошил Короваева и обеспечил себе победу в этом матче.
Таким образом, финальная сирена зафиксировала победу дончан со счетом 4:1 в первом матче 2021 года.
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