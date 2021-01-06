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США стали чемпионами мира по хоккею среди молодежи, Россия проиграла матч за бронзу

Хоккей
(1 голосов)

Завершился 45-й молодежный чемпионат мира по хоккею

США стали чемпионами мира по хоккею среди молодежи, Россия проиграла матч за бронзу
UA-Футбол
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В ночь на шестое января в Канаде завершился молодежный чемпионат мира по хоккею. В решающем матче сошлись хозяева льда канадцы и сборная США.

Несомненным героем поединка стал голкипер американской команды Спенсер Найт, он отразил все 34 броска, которые нанесли соперники. Зато американцы два своих моменты реализовали. В первом периоде шайбу в сетку отправил Алекс Тюркотт, который выступает в Германии. А в начале второй 20-минутки отличился Тревор Зеграс из Анахайма, который, к слову, стал самым результативным игроком турнира - на его счету семь заброшенных шайб и 11 ассистов.

Таким образом, сборная Канады не смогла защитить звание сильнейшей команды планеты, тогда как США пятый раз стала чемпионом мира среди молодежи (в прошлый раз это было в 2017-м). По этому показателю звездно-полосатые сравнялись со сборной Финляндии. Рекордсменом с большим отрывом, напомним, остается сборная Канады (18 чемпионств).

Молодежный чемпионат мира 2021. ФИНАЛ

Канада - США 0:2
Голы: Тюркотт 14 Зеграс 21

Суоми в свою очередь завоевали на этом чемпионате бронзу. В матче за третье место против сборной России финны пропустили в начале игры, но во втором и третьем периоде забросили в ответ четыре шайбы.

Матч за третье место

Финляндия - Россия 4:1
Голы: Ланделл 26 Петман 42 Ланделл 59, Парссинен 60 - Сафонов 7
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В статье: сборная Канады по хоккею сборная Финляндии по хоккею сборная США по хоккею чемпионат мира по хоккею U20
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Комментарии (1)
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аалекс ( Крым)
06.01.2021 в 08:33
Америкосы заслуженно победили. Кленовые, после легкой победы в полуфинале, уже считали себя чемпионами, за что и поплатились.
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