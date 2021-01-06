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США стали чемпионами мира по хоккею среди молодежи, Россия проиграла матч за бронзу
Завершился 45-й молодежный чемпионат мира по хоккею
В ночь на шестое января в Канаде завершился молодежный чемпионат мира по хоккею. В решающем матче сошлись хозяева льда канадцы и сборная США.
Несомненным героем поединка стал голкипер американской команды Спенсер Найт, он отразил все 34 броска, которые нанесли соперники. Зато американцы два своих моменты реализовали. В первом периоде шайбу в сетку отправил Алекс Тюркотт, который выступает в Германии. А в начале второй 20-минутки отличился Тревор Зеграс из Анахайма, который, к слову, стал самым результативным игроком турнира - на его счету семь заброшенных шайб и 11 ассистов.
Those @tzegras11 hands @usahockey up 2-0 over @HC_WJC #WorldJuniors @AnaheimDucks pic.twitter.com/Kmt2vwR5un— IIHF (@IIHFHockey) January 6, 2021
Таким образом, сборная Канады не смогла защитить звание сильнейшей команды планеты, тогда как США пятый раз стала чемпионом мира среди молодежи (в прошлый раз это было в 2017-м). По этому показателю звездно-полосатые сравнялись со сборной Финляндии. Рекордсменом с большим отрывом, напомним, остается сборная Канады (18 чемпионств).
Молодежный чемпионат мира 2021. ФИНАЛ
Голы: Тюркотт 14 Зеграс 21
How does that trophy feel? @usahockey #WorldJuniors pic.twitter.com/fdAO5DQyDB— IIHF (@IIHFHockey) January 6, 2021
Суоми в свою очередь завоевали на этом чемпионате бронзу. В матче за третье место против сборной России финны пропустили в начале игры, но во втором и третьем периоде забросили в ответ четыре шайбы.
Матч за третье место
Голы: Ланделл 26 Петман 42 Ланделл 59, Парссинен 60 - Сафонов 7
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