США стали чемпионами мира по хоккею среди молодежи, Россия проиграла матч за бронзу

В ночь на шестое января в Канаде завершился молодежный чемпионат мира по хоккею. В решающем матче сошлись хозяева льда канадцы и сборная США.

Несомненным героем поединка стал голкипер американской команды Спенсер Найт, он отразил все 34 броска, которые нанесли соперники. Зато американцы два своих моменты реализовали. В первом периоде шайбу в сетку отправил Алекс Тюркотт, который выступает в Германии. А в начале второй 20-минутки отличился Тревор Зеграс из Анахайма, который, к слову, стал самым результативным игроком турнира - на его счету семь заброшенных шайб и 11 ассистов.

Таким образом, сборная Канады не смогла защитить звание сильнейшей команды планеты, тогда как США пятый раз стала чемпионом мира среди молодежи (в прошлый раз это было в 2017-м). По этому показателю звездно-полосатые сравнялись со сборной Финляндии. Рекордсменом с большим отрывом, напомним, остается сборная Канады (18 чемпионств).

Молодежный чемпионат мира 2021. ФИНАЛ

Канада - США 0:2

Голы: Тюркотт 14 Зеграс 21

How does that trophy feel? @usahockey #WorldJuniors pic.twitter.com/fdAO5DQyDB