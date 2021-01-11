Сент-Луис Блюз подписал контракт с 31-летним форвардом

Клуб Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз" объявил на своём официальном сайте о подписании контракта с бывшим нападающим "Флориды Пантерз" Майком Хоффманом. Соглашение с 31-летним канадцем рассчитано на один год. Общая сумма сделки составит $ 4 млн.

Согласно предыдущему контракту Хоффман зарабатывал $ 5,187 млн за сезон. В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 на счету канадца в 69 встречах 59 очков. В розыгрыше Кубка Стэнли Майк принял участие в пяти матчах, в которых забросил три шайбы и отдал две результативные передачи.

За карьеру в НХЛ форвард провёл 493 матча, забросил 172 шайбы и отдал 187 результативных передач. Хоффман был выбран клубом "Оттава Сенаторз" в пятом раунде под общим 199-м номером на драфте-2009.