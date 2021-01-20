Донбасс с разницей в три шайбы обыграл Ледяных Волков

Сегодня, 20 января, в Дружковке состоялся второй поединок 27-го тура УХЛ Париматч, в котором "Донбасс" принимал "Ледяных Волков".

Со стартовых минут донецкий клуб пошел вперед и вынудил "Волков" прижаться к своим воротам. На 6 минуте хозяева добились своего. Сигарёв вывел "Донбасс" вперед.

И все же, гости неожиданно отыгрались. "Волки" разыграли быструю контратаку. Спустя 38 секунд дончане вновь вышли вперед.

Вторая двадцатиминутка прошла с точностью да наоборот.

В заключительной двадцатиминутке уже на 45 минуте дончане вышли вперед - точными бросками отличились Лялька и Захаров.

В конце Сигарёв все же забросил шестую шайбу в пустые ворота, после того как гости сняли кипера с ворот и заменили на шестого полевого игрока. В итоге матч завершился со счетом 6:3 в пользу "Донбасса".

"Донбасс" - "Ледяные Волки" 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)