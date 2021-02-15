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НХЛ: Питтсбург бьет Вашингтон, Вегас сильнее Колорадо

Хоккей
(1 голосов)

Игровой день в регулярном чемпионате НХЛ состоял из двух матчей

НХЛ: Питтсбург бьет Вашингтон, Вегас сильнее Колорадо

Новина українською

Питтсбург – Вашингтон – 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)

Вегас – Колорадо – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

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В статье: НХЛ Питтсбург Пингвинз Вегас Голден Найтс
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