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НХЛ: Питтсбург бьет Вашингтон, Вегас сильнее Колорадо
Игровой день в регулярном чемпионате НХЛ состоял из двух матчей
Питтсбург – Вашингтон – 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)
Вегас – Колорадо – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
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