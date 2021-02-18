Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Краматорск с минимальным перевесом обыграл Ледяных Волков
Хозяева во второй двадцатиминутке расставили все точки
Сегодня, 18 февраля, в рамках 35-го тура регулярного чемпионата УХЛ Париматч "Краматорск" в Дружковке принимал "Ледяных Волков".
Первыми забросили "Ледяные Волки". Сравнять счет краматорчане смогли на экваторе периода. За четыре секунды до завершения игрового отрезка гости вышли вперед.
Второй период "Краматорск" начал с быстро заброшенной шайбы. Не сбавляя оборотов подопечные Микульчика забросили еще две шайбы.
"Ледяные Волки" в начале третьего периода вернулись в борьбу, сократил отставание Кайл Хеффернан, но на большее киевлян не хватило. Как результат 4:3 в пользу "Краматорска".
"Краматорск" - "Ледяные Волки" 4:3 (1:2, 3:0, 0:1)
Популярное сейчас
- Кульминация сезона. Где смотреть гонки чемпионата мира в Поклюке?
- Официально: Ковалец покинул Черноморец
- Маккаби - Шахтер. Где смотреть онлайн матч Лиги Европы
- НХЛ: Эдмонтон обыграл Виннпег, Ванкувер громит Калгари
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО
- Влада Седан: У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии