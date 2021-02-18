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Краматорск с минимальным перевесом обыграл Ледяных Волков

Хоккей
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Хозяева во второй двадцатиминутке расставили все точки

Краматорск с минимальным перевесом обыграл Ледяных Волков

Новина українською

Сегодня, 18 февраля, в рамках 35-го тура регулярного чемпионата УХЛ Париматч "Краматорск" в Дружковке принимал "Ледяных Волков".

Первыми забросили "Ледяные Волки". Сравнять счет краматорчане смогли на экваторе периода. За четыре секунды до завершения игрового отрезка гости вышли вперед.

Второй период "Краматорск" начал с быстро заброшенной шайбы. Не сбавляя оборотов подопечные Микульчика забросили еще две шайбы.

"Ледяные Волки" в начале третьего периода вернулись в борьбу, сократил отставание Кайл Хеффернан, но на большее киевлян не хватило. Как результат 4:3 в пользу "Краматорска".

"Краматорск" - "Ледяные Волки" 4:3 (1:2, 3:0, 0:1)

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В статье: ХК Ледяные Волки ХК Краматорск
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