Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Эдмонтон дома трощит Калгари, Флорида на выезде минимально проигрывает Детройту
Результаты тура НХЛ
google.co.uk
В ночь с 20 на 21 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" - "Флорида"
2 - 1 (0-1; 2-0; 0-0)
"Аризона" - "Лос-Анджелес"
2 - 4 (0-0; 1-1; 1-3)
"Каролина" - "Тампа-Бэй"
4 - 0 (0-0; 2-0; 2-0)
"Коламбус" - "Нэшвилл"
2 - 4 (0-2; 2-0; 0-2)
"Монреаль" - "Торонто"
3 - 5 (0-0; 2-4; 1-1)
"Питтсбург" - "Айлендерс"
3 - 2 (0-0; 1-1; 2-1)
"Сент-Луис" - "Сан-Хосе"
4 - 5 (0-2; 4-2; 0-1)
"Анахайм" - "Миннесота"
1 - 5 (0-2; 1-1; 0-2)
"Эдмонтон" - "Калгари"
7 - 1 (3-1; 3-0; 1-0)
"Колорадо" - "Вегас"
3 - 2 (1-0; 1-1; 1-1)
Популярное сейчас
- Гвардиола: Летом Ман Сити покинут ряд игроков
- Джокович – Медведев. Главные истории финала Australian Open
- Шахтер - Рух. Анонс и прогноз матча
- НХЛ: Вашингтон бьет Питтсбург, Вегас проигрывает Колорадо
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО
- Девушка дня. Прелестная подруга вратаря Львова. ФОТО