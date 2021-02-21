  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Эдмонтон дома трощит Калгари, Флорида на выезде минимально проигрывает Детройту
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Эдмонтон дома трощит Калгари, Флорида на выезде минимально проигрывает Детройту

Хоккей
(1 голосов)

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Эдмонтон дома трощит Калгари, Флорида на выезде минимально проигрывает Детройту

google.co.uk

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 20 на 21 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" - "Флорида"

2 - 1 (0-1; 2-0; 0-0)

"Аризона" - "Лос-Анджелес"

2 - 4 (0-0; 1-1; 1-3)

"Каролина" - "Тампа-Бэй"

4 - 0 (0-0; 2-0; 2-0)

"Коламбус" - "Нэшвилл"

2 - 4 (0-2; 2-0; 0-2)

"Монреаль" - "Торонто"

3 - 5 (0-0; 2-4; 1-1)

"Питтсбург" - "Айлендерс"

3 - 2 (0-0; 1-1; 2-1)

"Сент-Луис" - "Сан-Хосе"

4 - 5 (0-2; 4-2; 0-1)

"Анахайм" - "Миннесота"

1 - 5 (0-2; 1-1; 0-2)

"Эдмонтон" - "Калгари"

7 - 1 (3-1; 3-0; 1-0)

"Колорадо" - "Вегас"

3 - 2 (1-0; 1-1; 1-1)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...