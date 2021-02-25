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Краматорск всухую обыграл Сокол
Хозяева не сумели забросить ни единой шайбы
Сегодня, 25 февраля, 37-й тур регулярного чемпионата УХЛ Париматч в Киеве продолжили "Сокол" и "Краматорск".
"Краматорск" начал матч с быстрой заброшенной шайбы. "Сокол" собрался и полностью перехватил инициативу в игре, однако до первой сирены так и не смог сравнять счет на табло. А вот подопечные Микульчика сумели удвоить преимущество своей команды.
Во втором периоде "Сокол" бросил все силы на то, чтобы отыграться, но счет на табло по ходу второй двадцатиминутки так и не изменился.
Третий период "Краматорск" снова начал с достаточно быстрой шайбы. Этот гол на старте периода и поставил результативную точку матче.
"Сокол" - "Краматорск" 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
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