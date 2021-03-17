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НХЛ: Тампа дожала Даллас, победы Вашингтона и Колорадо
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат
Питтсбург – Бостон – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Нью-Джерси – Баффало – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Вашингтон – Айлендерс – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Детройт – Каролина – 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Миннесота – Аризона – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Даллас – Тампа-Бэй – 3:4 (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, по буллитам - 1:2)
Колорадо – Анахайм – 8:4 (2:4, 2:0, 4:0)
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