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НХЛ: Вашингтон дожал Айлендерс, успехи Тампы и Питтсбурга

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ продолжается регулярный чемпионат

НХЛ: Вашингтон дожал Айлендерс, успехи Тампы и Питтсбурга

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Рейнджерс – Филадельфия – 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Флорида – Каролина – 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)

Питтсбург – Нью-Джерси – 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)

Виннипег – Торонто – 3:5 (2:3, 1:1, 0:1)

Баффало – Бостон – 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

Айлендерс – Вашингтон – 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:2)

Тампа-Бэй – Коламбус – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Детройт – Даллас – 7:3 (3:0, 1:2, 3:1)

Сент-Луис – Колорадо – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Ванкувер – Оттава – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Вашингтон Кэпиталз
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