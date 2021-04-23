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НХЛ: Вашингтон дожал Айлендерс, успехи Тампы и Питтсбурга
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат
Рейнджерс – Филадельфия – 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Флорида – Каролина – 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)
Питтсбург – Нью-Джерси – 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)
Виннипег – Торонто – 3:5 (2:3, 1:1, 0:1)
Баффало – Бостон – 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)
Айлендерс – Вашингтон – 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:2)
Тампа-Бэй – Коламбус – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Детройт – Даллас – 7:3 (3:0, 1:2, 3:1)
Сент-Луис – Колорадо – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Ванкувер – Оттава – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
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