Вегас и Колорадо первыми вышли в плей-офф НХЛ

Вегас гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли после победы над Сан-Хосе (5:2). Голден Найтс с 33 победами в 46 матчах лидируют в Западной конференции.

Колорадо стал полноправным участником плей-офф после сегодняшнего успеха в выездном матче против Сент-Луиса (4:2). Эвеланш идут вторыми на Западе после Вегаса, а их текущая победная серия составляет пять матчей.

Вегас с момента прихода в НХЛ в четвертом сезоне подряд выступит в плей-офф. Колорадо также с сезона 2017-2018 ни разу не пропускал розыгрыш Кубка Стэнли.

Регулярный чемпионат НХЛ завершится 8 мая.