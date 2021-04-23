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Вегас и Колорадо первыми вышли в плей-офф НХЛ

Хоккей
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Развязка регулярного чемпионата стремительно приближается

Вегас и Колорадо первыми вышли в плей-офф НХЛ

Новина українською

Вегас гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли после победы над Сан-Хосе (5:2). Голден Найтс с 33 победами в 46 матчах лидируют в Западной конференции.

Колорадо стал полноправным участником плей-офф после сегодняшнего успеха в выездном матче против Сент-Луиса (4:2). Эвеланш идут вторыми на Западе после Вегаса, а их текущая победная серия составляет пять матчей.

Вегас с момента прихода в НХЛ в четвертом сезоне подряд выступит в плей-офф. Колорадо также с сезона 2017-2018 ни разу не пропускал розыгрыш Кубка Стэнли.

Регулярный чемпионат НХЛ завершится 8 мая.

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В статье: НХЛ Вегас Голден Найтс Колорадо Эвеланш
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