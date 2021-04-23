Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вегас и Колорадо первыми вышли в плей-офф НХЛ
Развязка регулярного чемпионата стремительно приближается
Вегас гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли после победы над Сан-Хосе (5:2). Голден Найтс с 33 победами в 46 матчах лидируют в Западной конференции.
Колорадо стал полноправным участником плей-офф после сегодняшнего успеха в выездном матче против Сент-Луиса (4:2). Эвеланш идут вторыми на Западе после Вегаса, а их текущая победная серия составляет пять матчей.
Вегас с момента прихода в НХЛ в четвертом сезоне подряд выступит в плей-офф. Колорадо также с сезона 2017-2018 ни разу не пропускал розыгрыш Кубка Стэнли.
Регулярный чемпионат НХЛ завершится 8 мая.
Популярное сейчас
- СМИ: Шахтер предложил Де Дзерби двухлетний контракт
- УПЛ: 16 клубов, два круга, 30 туров. Чемпионат в Украине в зимний период сократится
- Клуб Второй лиги не согласен с решением КДК и готов идти в Лозанну
- Форвард Сан-Хосе побил рекорд НХЛ по количеству сыгранных матчей
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО